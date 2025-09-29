Napoli, Ambrosini controcorrente su De Bruyne: “Non sono d’accordo”

Non è passata inosservata l’opinione espressa da Massimo Ambrosini sulle prestazioni di Kevin De Bruyne: le sue parole

A correre in difesa di Kevin De Bruyne, è stato anche Massimo Ambrosini. L’ex calciatore – ed oggi opinionista – ha espresso la propria opinione a seguito di un’intervista interessante. Le prestazioni di Kevin De Bruyne, per molti, non sono state delle migliori in questo avvio di stagione.

C’è chi pensava che il belga potesse portare una nuova energia a questo Napoli, cosa che non sembra essere avvenuta. Il gioco dell’ex Manchester City ha nascosto anche l’immensa potenzialità di Scott McTominay.

Ambrosini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, nel corso di ‘Fuoriclasse‘, parlando del centrocampista del Napoli:

“Io non mi trovo d’accordo su quanto emerso. Per me è stata una delle migliori versioni di De Bruyne, si è anche preso più responsabilità di Lobotka. Io non lo avrei mai sostituito, se ha avuto quella reazione è perché si sentiva nella partita” – afferma Ambrosini.