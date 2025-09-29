Arrivate le difese a De Bruyne: rivelazione shock, c’entra Conte!

Sono prontamente arrivate le difese a Kevin De Bruyne, tanto criticato in queste ore, a seguito di una rivelazione shock

Il momento attuale di Kevin De Bruyne sta facendo molto discutere in casa Napoli, con il belga che non sta rendendo al meglio in campo. Dal punto di vista realizzativo sicuramente non c’è niente da dire, viste le tre reti in 5 partite di campionato. Ancora deve arrivare però il gol su azione: solo due rigori e una punizione fortunata.

Dal modo di giocare però sono sorti diverse problematiche: ad esempio, con l’ex Manchester City in campo, Scott McTominay non sta trovando gioie come la passata stagione. Il Napoli deve trovare al più presto una soluzione.

Difese a De Bruyne e attacco a Conte: le parole sono chiare

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio‘ ed ha preso posizione in merito alla questione De Bruyne, che sta creando particolare scalpore: