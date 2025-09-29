Milan – Napoli, opinione allo scoperto sul rigore degli azzurri: l’analisi

Arrivata in quest’ultima ora un’opinione in merito al rigore assegnato al Napoli nella sfida di campionato contro il Milan

Milan-Napoli di ieri sera ha trascinato con sé una valanga di critiche alla terna arbitrale, guidata da Daniele Chiffi. Il direttore di gara non ha brillato in più di una circostanza, dando sensazione di non avere in mano il controllo della partita.

Ciò però non deve assolutamente essere una scusante per i campioni d’Italia, che sono usciti sconfitti dalla sfida di ‘San Siro’ per 2-1, nonostante la superiorità numerica per più di mezz’ora.

L’ex arbitro analizza il rigore del Napoli: la sua opinione

Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio‘, parlando dell’azione che ha portato al rigore procurato da Giovanni Di Lorenzo. L’arbitro Chiffi, chiamato al VAR, ha espulso il terzino sinistro rossonero, Pervis Estupinan.

“Il vero dramma è vedere che non espelle subito Estupinan. Chiffi ha scelto il male minore per non destabilizzare nessuno, cacciando il cartellino giallo. Avrei preferito il rosso diretto” – afferma Cesari.

Lo stesso ex arbitro è poi corso alle difese dei partenopei, a seguito del rigore non fischiato – invece – su McTominay. Gli azzurri ora però non devono lasciare scoraggiare da quanto accaduto ed andare avanti per la propria strada. Ad attendere i campioni d’Italia ora ci sarà lo Sporting Lisbona in Champions League.