Milan – Napoli, ancora tante polemiche sull’accaduto: è bufera contro il VAR

La partita di ieri tra Milan e Napoli trascina con sé molte polemiche su un momento cruciale del match: è bufera contro il VAR

La sfida di ieri sera tra Milan e Napoli ha dato delle risposte importanti sul campionato. Ancora tante partite da giocare, ma i rossoneri di Massimiliano Allegri sembrano una seria candidata per la vittoria finale, soprattutto per l’unico impegno settimanale nell’arco della stagione.

Per i campioni d’Italia invece troppi errori e decisioni affrettate negli ultimi metri che non hanno portato alla via del gol. L’inizio di partita disastroso ha portato al doppio vantaggio dei Diavoli, con i padroni di casa che alla fine hanno strappato tre punti preziosissimi.

Scontro Tomori – McTominay, prosegue la polemica: è successo in diretta

Un episodio cruciale è sicuramente stato lo scontro in area di rigore del Milan tra Tomori e McTominay, dove non è stato fischiato un calcio di rigore a favore degli azzurri. La scelta del direttore di gara, Daniele Chiffi, è pesata molto.

L’ex arbitro Graziano Cesari, intervenuto nel corso della trasmissione Pressing, ha parlato del fallo non fischiato ai danni del centrocampista scozzese:

“Da un’immagine si nota che il tocco c’è stato ed era anche forte, l’arbitro era posizionato bene. Non capisco perché il VAR non sia intervenuto e non ha fatto notare le immagini a Chiffi. Questo era calcio di rigore per il Napoli” – afferma Cesari in diretta.

Si tratta dunque di un errore di valutazione da parte del direttore di gara, non richiamato dai suoi colleghi a rivedere le immagini e cambiare la propria decisione – per molti esperti – sbagliata.