“Manca un rigore”, bocciato l’arbitro Chiffi a San Siro: cosa reclamava il Napoli

Il Napoli trova la prima sconfitta in Serie A di stagione contro il Milan, ma secondo i quotidiani manca un rigore per gli azzurri: l’operato dell’arbitro Chiffi sotto la lente d’ingrandimento

Il Napoli per la prima volta in questa stagione non strappa un successo in campionato. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, sono usciti senza punti dalla trasferta di San Siro contro il Milan, con i rossoneri che si sono imposti per 2-1 nei 90 minuti. La partita ha visto gli azzurri pagare caro alcune leggerezze difensive, e anche se c’è stata una reazione importante a seguito del doppio svantaggio, non è stato abbastanza per recuperare il passivo.

Inutile la rete del momentaneo – e poi definitivo – 2-1 di Kevin De Bruyne su rigore, dopo l’espulsione per fallo da ultimo uomo di Estupinian tra le fila dei padroni di casa. Nonostante una prova negativa durante i primi 45 minuti e molto positiva nei secondi, al Napoli comunque mancherebbe un rigore secondo un quotidiano, che avrebbe potuto cambiare le sorti del big match. Sotto la lente d’ingrandimento, dunque, l’arbitro Chiffi, per un episodio in particolare.

Milan – Napoli, la moviola del CDS inguaia Chiffi: ecco il voto in pagella

Milan – Napoli non smette di far discutere, anche il giorno dopo. L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha puntato i fari sulla prestazione discutibile dell’arbitro Chiffi, protagonista in negativo per una serie di episodi controversi giudicati male, tra cui un rigore netto negato agli azzurri.

Il quotidiano ha dato 4,5 in pagella all’arbitro, con la seguente motivazione: