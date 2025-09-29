Critiche sul centrocampo, ora serve una svolta: la confessione e conferma in diretta

Il centrocampo del Napoli sta avendo molte critiche in questo avvio di stagione, con una conferma e confessione arrivata in diretta

Il nuovo sistema di gioco di Antonio Conte non sta entusiasmando i tifosi del Napoli, e non solo. Con l’arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero dal Manchester City, il centrocampo dei campioni d’Italia ha subito cambiamenti radicali.

A pagarne le conseguenze, per ora e per molti esperti, è Scott McTominay. Lo scozzese durante la scorsa stagione è stato uno dei maggiori protagonisti del quarto Scudetto, entrando nel cuore dei tifosi sin dal primo passo compiuto in terra partenopea.

De Bruyne – McTominay, Napoli in difficoltà: le parole in diretta

Con l’aggiunta del belga nel centrocampo del Napoli, l’ex United non sta trovando gioie realizzative come la passata stagione, arrivando a giocare anche – spesso – da esterno. Insomma, non è determinante come lo era da sottopunta.

Stando a quanto dichiarato dall’ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante il corso di ‘Maracanà‘, c’è un reale problema nel sistema di Conte:

“Con De Bruyne si sta avendo qualche difficoltà, ma con il lavoro e la pazienza tutto andrà a migliorarsi. A centrocampo però si stanno pestando i piedi a vicenda, il belga deve trovare la sua posizione al più presto” – afferma Orlando.

Ora c’è da vedere cosa deciderà Conte, anche per via della reazione – non apprezzata – di De Bruyne durante la sostituzione ieri contro al Milan.