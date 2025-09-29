“Colpe ne ha, ma spesso si esagera”, l’agente non ha dubbi: sentenza netta sulla prestazione del difensore azzurro

Dopo la sconfitta nel big match contro il Milan, sono arrivate importanti dichiarazioni per commentare la prestazione del calciatore partenopeo.

Voltare subito pagina. Il Napoli deve dimenticare in fretta la serata di San Siro e concentrarsi sull’impegno di mercoledì con lo Sporting Lisbona. Gli uomini di Antonio Conte hanno perso l’opportunità di piazzare il primo allungo in campionato, ma c’è tempo per rimediare al KO con il Milan.

Discorso diverso per quanto riguarda la Champions League. La sconfitta all’esordio contro il Manchester City rende già fondamentale la sfida del Maradona con i portoghesi. In caso di mancato successo, infatti, la strada per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale diventerebbe estremamente complicata

Giuffrida: “Marianucci si aspettava un esordio migliore”

Con lo Sporting dovrebbe rientrare dal 1′ Sam Beukema. A sorpresa, Conte non ha schierato il difensore olandese contro il Milan. La volontà del tecnico salentino, infatti, era preservarlo in vista della gara con i lusitani. Per sostituirlo, è stato scelto Luca Marianucci, che ha quindi esordito con la maglia azzurra facendo coppia con il veterano Juan Jesus.

Una decisione che ha provocato reazioni contrastanti da parte degli addetti ai lavori e dei tifosi napoletani. Tante le critiche, soprattutto in considerazione dell’errore compiuto dall’ex Empoli in occasione del vantaggio rossonero. Per ‘alleggerire’ la posizione del classe 2004, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il suo agente Mario Giuffrida:

“Ci aspettavamo tutti un esordio migliore e se lo aspettava anche il ragazzo. Però, bisogna tener conto che il debutto è avvenuto contro il Milan in uno stadio che mette tanta pressione, soprattutto a un giovane. In più, la difesa era totalmente nuova a causa delle numerose assenze”.

Pur conscio delle difficoltà incontrate dal suo assistito, Giuffrida ha voluto difenderlo dagli attacchi ricevuti, a suo parere in maniera ingenerosa: