Clamoroso De Bruyne, stoccata durissima alle sue prestazioni: sentenza netta!

Per via di prestazioni per molti deludenti, è arrivata una stoccata pesante a Kevin De Bruyne: il commento su di lui è chiaro

Il Napoli, in questo avvio di stagione, sembra avere un grande problema nel reparto di centrocampo. Il nuovo sistema di gioco attuato da Antonio Conte non sembra convincere a pieno. Kevin De Bruyne è uno dei calciatori con il dito puntato in questo momento, con le sue prestazioni che non sono passate inosservate.

Da un campione come l’ex Manchester City ci si aspettava un aiuto maggiore, specie in partite difficili e chiuse. In fase realizzativa però non è di certo mancato, con due rigori e una punizione.

Stoccata clamorosa a De Bruyne: è successo in diretta

De Bruyne deve invertire la rotta, anche al più presto. Ne ha bisogno lui e soprattutto il Napoli. Il belga ora si trova a fare i conti anche con il tecnico partenopeo, che non ci è andato leggero durante la conferenza stampa post partita contro il Milan.

Durante il corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio‘, è intervenuto Francesco Modugno, parlando della partita di ieri:

“A San Siro si può perdere, secondo me di alterato c’è la reale forza del Napoli. Gli azzurri sono forti come le altre pretendenti: possono arrivare primi, ma anche quinti” – dice il giornalista sportivo di SkySport.

A parlare di De Bruyne è stato invece Pierpaolo Marino, che ha lanciato una sentenza netta: il centrocampista ex City non sta rendendo nel migliore dei modi, secondo il dirigente: