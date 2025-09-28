Verso Napoli – Sporting Lisbona, ottime notizie per i portoghesi: recupero fondamentale

Si comincia a pensare alla sfida di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona, con gli ospiti che hanno ricevuto una notizia brillante

Il Napoli è sicuramente concentrato sulla sfida contro il Milan, in programma tra un paio d’ore. Il club azzurro però dovrà esser bravo anche a gestire le forze, visto l’impegno ravvicinato in Champions League.

In vista della seconda giornata della competizione europea, è atteso allo ‘Stadio Diego Armando Maradona‘ lo Sporting Lisbona, squadra portoghese in fiducia. Per gli ospiti è anche arrivata una notizia molto positiva.

Sporting Lisbona, recuperata una pedina fondamentale: ci sarà a Napoli

Rui Borges, tecnico dello Sporting Lisbona, può sicuramente sorridere a seguito della vittoria ieri in campionato e di un recupero fondamentale per la trasferta di Napoli. Già nella giornata di oggi, il club portoghese ha ripreso gli allenamenti per non farsi trovare impreparato.

Stando al bollettino medico del club, Ousmane Diomande è pienamente recuperato e sarà a disposizione del tecnico per la partita di Champions League. In gruppo anche Rui Silva e Geny Catamo. Nella giornata di domani, inoltre, è prevista un’altra seduta di allenamento a porte chiuse.

Si tratta di un recupero prezioso, visto il potenziale fisico del centrale di difesa ivoriano. Cliente scomodo, dunque, per l’attacco del Napoli.