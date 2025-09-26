Napoli, Hojlund chiaro sul suo rito scaramantico: il racconto è da pelle d’oca

Il nuovo attaccante del Napoli ha rilasciato una lunga intervista, dove ha parlato del suo rito pre-partita: ecco l’emozionante racconto

Gli azzurri hanno iniziato nel migliore dei modi la nuova annata calcistica, certificata dalle quattro vittorie nella nuova Serie A. L’unica macchia, rimane l’amara sconfitta al ritorno in Champions League contro il Manchester City, che ha lasciato, però, buone sensazioni nonostante la partita persa.

In questo nuovo inizio, è stato fondamentale il neo acquisto, Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, si è subito inserito negli schemi di mister Conte, sostituendo al meglio l’infortunato Romelu Lukaku. Da segnalare, proprio le parole del nuovo bomber azzurro: la storia è da brividi.

Napoli, Hojlund si racconta: ecco il suo rituale pre-partita

L’ex attaccante del Manchester United, si è già ambientato nella sua nuova avventura. Hojlund, ha subito trovato il gol all’esordio contro la Fiorentina, confermandosi una pedina importante nello scacchiere tattico di Antonio Conte.

Il centravanti danese, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica dove ha trattato vari temi, dalle belle parole per il suo compagno Scott McTominay, al suo rito scaramantico prima dell’inizio di una gara.

Ecco il rituale pre-partita di Hojlund riportato dall’edizione odierna del quotidiano: