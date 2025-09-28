Ultimissime Milan – Napoli, altra sorpresa per gli azzurri: Conte ci pensa

Sono arrivate le ultimissime notizie in vista del big match tra Milan e Napoli, con Conte che ora pensa ad un’altra sorpresa di formazione

Questa sera andrà in scena Milan-Napoli, sfida valida per la quinta giornata di campionato di Serie A. Ancora presto per fare calcoli e parlare di partita Scudetto, ma le compagini sono pronte a sorprendere e regalare spettacolo.

Al ‘San Siro’ ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, con l’impianto andato sold-out e con il tifo rossonero che tornerà a cantare, supportando la propria squadra in una sfida cruciale. Assenti invece i partenopei residenti in Campania, per via del divieto di trasferta imposto.

Le ultimissime di formazione: Conte pensa ad una sorpresa

Il Napoli arriva alla sfida contro il Milan sicuramente in situazione di emergenza, per via delle indisponibilità di Spinazzola, Olivera, Buongiorno e Rrahmani. Ci si aspetta l’esordio stagionale di Gutierrez sulla sinistra, con un’altra idea che tormenta Conte in queste ultime ore.

Stando a quanto riportato da SkySport, Conte starebbe pensando a preservare Beukema in vista dell’impegno ravvicinato in Champions League, contro lo Sporting Lisbona. Si studia dunque la possibilità di vedere Marianucci dal primo minuto.

Anche per lui, come l’ex Girona, si tratterebbe dell’esordio stagionale. Il Napoli fortunatamente vanta di una rosa profonda e ricca di calciatori di qualità, utili soprattutto in questi momenti delicati.