Pallone d’Oro 2025, svelati i voti di Condò e tifosi infuriati: beffa McTominay

Arrivato un clamoroso retroscena sul Pallone d’Oro e i voti dati da Paolo Condò: ecco dove ha posizionato Scott McTominay

Il Pallone d’Oro ha visto sicuramente sorridere la società del Napoli, con un traguardo importante raggiunto da Scott McTominay, unico azzurro presente nella lista dei trenta candidati finali.

Il centrocampista scozzese è stato protagonista indiscusso nella passata stagione, portando i partenopei a vincere il loro quarto Scudetto della storia. Ben 12 reti in campionati, a dimostrazione dell’impatto clamoroso che ha avuto nel gioco di Antonio Conte.

Lautaro più di McTominay: ecco svelati i voti di Condò

McTominay si è posizionato alla 18esima posizione in classifica nel Pallone d’Oro. I tifosi azzurri sono sicuramente rimasti soddisfatti del traguardo raggiunto dall’ex Manchester United, ma i voti di Paolo Condò hanno fatto subito discutere.

L’MVP della scorsa stagione in Serie A era stato inserito in prima posizione dal giornalista scozzese John Greechan. Per l’Italia invece presente il voto di Paolo Condò, giornalista sportivo, che ha inserito l’azzurro fuori dalla top 10. Presente invece Lautaro Martinez.

In ogni caso, per McTominay ed il Napoli, quella del Pallone d’Oro, è stata una nomination importante.