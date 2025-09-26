Napoli, McTominay ha voglia di ripetersi: fissato il nuovo obiettivo

Lo scozzese è partito in maniera decisamente positiva in questa stagione come tutti gli azzurri, ma ha voglia di alzare ulteriormente l’asticella.

L’avvio di stagione pressocché immacolato del Napoli di Conte ha diffuso grande positività nell’ambiente partenopeo tra giocatori e tifosi, desiderosi di proseguire sulla scia della passata stagione. Di certo Scott McTominay rappresenta uno dei giocatori chiave anche di questo Napoli, ma con maggiore responsabilità sulle spalle in qualità di MVP in carica della Serie A.

McTominay, l’obiettivo è chiaro: si punta al bis!

Con l’arrivo di Kevin de Bruyne a Napoli l’euforia della piazza ha raggiunto livelli stellari, con grande hype rivolto nei confronti del fuoriclasse belga. Tuttavia, Scott McTominay continua a essere un vero e proprio leader di questa squadra, dove ricopre un ruolo chiave sia dentro al campo che nello spogliatoio. Inoltre, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono in ballo obiettivi importanti (con la “O” maiuscola).

Più dell’anno scorso, Scott McTominay ha intenzione di fare sul serio. Come ripreso dalla Gazzetta dello Sport, il classe ’96 si è fissato un obiettivo non indifferente per la stagione: vuole vincere di nuovo con il Napoli, per fare il bis e imprimere ancor di più il suo nome da protagonista nella storia del club. Tanto passerà per le sue prestazioni, a partire dal Milan a San Siro, dove l’anno scorso segnò un gol pesantissimo contro i rivali scudetto dell’Inter.