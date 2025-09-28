Occhio Napoli, messaggio chiaro da Roma: nuova pretendente per il titolo?

Da Roma è arrivato un messaggio chiaro e ben preciso alla squadra di Antonio Conte: ora potrebbe esserci una corsa a più pretendenti

Le partite delle 15:00 di questa domenica hanno mandato dei messaggi chiari a diverse squadre del nostro campionato, tra cui il Napoli di Antonio Conte. I partenopei ora sono attesi alla sfida di stasera contro il Milan, gara molto complicata anche per via dell’emergenza in difesa.

La Roma è riuscita ad agguantare tre punti fondamentali che consentono di proseguire la striscia di risultati utili positivi. Ora i giallorossi si trovano in vetta con gli azzurri a quota 12 punti, con anche un solo gol subito in 5 uscite.

Napoli, la Roma c’è: che risposta del Gasp!

Da Roma cominciano pian piano a sognare, pur sapendo da dove sono partiti. La scorsa stagione non hanno affrontato la miglior annata, ma dall’arrivo di Claudio Ranieri qualcosa è cambiato. Ora con Gasperini è arrivato lo scatto definitivo per essere una squadra pericolosa.

Fortuna in alcune occasioni, ma i tre punti sono arrivati. Così la Roma ha strappato la vittoria nella gara pomeridiana contro il Verona. Ora gli occhi della società sono puntati al big match di questa sera, con la possibilità di godersi la prima posizione al fianco dei campioni d’Italia.

Il Napoli però non è della stessa idea. Gli azzurri scenderanno in campo con l’intento di allungare in classifica e non fermare il momento positivo che si sta vivendo.