Napoli, guarda chi si rivede: offerta da una squadra per Spalletti!

Clamorosa notizia di mercato arrivata in quest’ultima ora, con Luciano Spalletti che ha ricevuto un’offerta da una squadra

Luciano Spalletti è stato l’allenatore del terzo Scudetto del Napoli e resterà sempre inciso nel cuore dei tifosi partenopei, anche se non è finita con tutti speravano. Il tecnico infatti aveva richiesto ad Aurelio De Laurentiis un anno sabatico per stare al fianco della propria famiglia, poi interrotto per la chiamata della Nazionale.

Sulla panchina dell’Italia però l’avventura non è andata nel migliore dei modi, con un cammino nel Campionato Europeo 2024 molto deludente. Arrivata poi la separazione con la Federazione, anche a seguito di altri risultati negativi.

Spalletti, offerta per una panchina: ecco la squadra

L’ex allenatore del Napoli sembra esser pronto a tornare ad allenare una squadra di club e, ciò, potrebbe avvenire già in questa stagione. Le ultime notizie rivelate dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X suscitano interesse.

Il tecnico è stato contattato dall’Al Ittihad come post Blanc, esonerato dal club arabo. Spalletti però non è il solo: in lista anche Sergio Conceicao.

L’italiano potrebbe dunque presto trovare una nuova squadra, stavolta però lontano dall’Europa.