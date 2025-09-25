Napoli, Spalletti è sicuro sulla lotta scudetto: per lui è tutto chiaro

Luciano Spalletti si è soffermato così sulla lotta scudetto.

Dopo la vittoria di lunedì scorso, dunque, il Napoli è atteso dal big match di domenica prossima dello Stadio Meazza contro il Milan di Massimiliano Allegri, distante solo tre punti. Per gli azzurri, quindi, è ormai alle porte un esame che dirà moltissimo su questa primissima parte di stagione.

Da sottolineare che anche Inter e Juventus non hanno di fronte a loro delle gare in discesa. I nerazzurri saranno infatti di scena a Cagliari, mentre la ‘Vecchia Signora’ ospiterà l’Atalanta di Ivan Juric. Tuttavia, in attesa del prossimo turno di campionato, proprio sulla lotta scudettto bisogna segnalare delle dichiarazioni di Luciano Spalletti.

Napoli, l’ex Luciano Spalletti la pensa così sulla lotta scudetto: le sue parole

L’ex allenatore del Napoli, esattamente a margine dell’evento tenutosi ad Arezzo ‘Letteratura sportiva’, ha infatti parlato così:

“Cosa posso dire sulla lotta scudetto? Inter e Napoli hanno delle possibilità in più rispetto a Milan e Juve. Poi vedremo se il tempo mi darà ragione oppure no”.

Luciano Spalletti ha poi concluso il suo intervento così: