Napoli, clamoroso retroscena dell’ex calciatore italiano: “Mi hanno cercato”

Clamoroso retroscena arrivato direttamente da un ex calciatore italiano che, in un’intervista, ha raccontato dell’interesse azzurro

Il Napoli e i suoi tifosi sono mentalmente collocati alla sfida di stasera contro il Milan, valida per la quinta giornata di campionato ed utile per allungare in vetta alla classifica. Una notizia molto inaspettata però è giunta da un ex calciatore italiano.

Quest’ultimo, infatti, a seguito di un’intervista, ha dichiarato di come il Napoli sia stato spesso interessato alle sue prestazioni sportive. L’affare però non è mai andato in porto.

Retroscena di mercato, Diamanti esce allo scoperto: le sue parole

Alessandro Diamanti, ex calciatore italiano, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, raccontato di alcune informazioni riguardanti la sua carriera professionistica. Non sono mancati colpi di scena, con anche il Napoli diretto interessato:

“Il Napoli mi ha cercato sia nell’estate dell’Inter che qualche anno dopo. Poi c’è stata anche la Juventus, ma solo più avanti. Gli azzurri sono sempre stati interessati a me” – afferma Diamanti.

Diamanti è stato un calciatore di gamba molto noto a tutti gli appassionati di calcio, con un potenziale forse mai concretamente espresso nel migliore dei modi. Resta dunque l’interesse del Napoli.