Milan – Napoli, c’è grande preoccupazione per la sfida: il motivo

In vista del big match tra Milan e Napoli, comincia a crescere enorme preoccupazione per un motivo ben preciso: occhi puntati

Milan-Napoli di questa sera, ore 20:45, non varrà di certo uno Scudetto, ma le compagini sembrano essere le serie pretendenti per la vittoria finale. Lo scontro tra Conte e Allegri porta sicuramente carica e adrenalina, ma l’attenzione è rivolta anche ad altro.

I campioni d’Italia arrivano alla sfida entusiasti dei risultati finora ottenuti, ma sicuramente in totale emergenza nel reparto difensivo. La squadra rossonera invece è pronta a strappare i tre punti ed agganciare la vetta insieme gli azzurri, con anche la Curva Sud che tornerà a farsi sentire.

Verso Milan – Napoli, occhi sul direttore di gara: ecco perché

La sfida tra Milan e Napoli è attesa anche dai piani alti arbitrali, con gli occhi ben puntati sul direttore di gara, Daniele Chiffi. A sottolinearne il motivo, è stata l’edizione odierna di Repubblica.

“Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un bel big match, ma gli occhi sono puntati su Chiffi per via delle polemiche arbitrali avvenute lo scorso turno di campionato. In queste partite anche un piccolo dettaglio può fare la differenza, ma si spera che non sia un errore” – scrive Repubblica.

Conte queste partite le conosce bene e sicuramente saprà come gestirle al meglio, anche in caso di episodi dubbi. Siamo solo ad inizio campionato, è vero, ma Milan-Napoli potrebbe dare una reale risposta alle altre avversarie.