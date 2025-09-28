De Bruyne – Modric, un duello tra vincenti: il dato a confronto è sorprendente!

La sfida tra Milan e Napoli vede anche il confronto tra due campioni del mondo del calcio: De Bruyne e Modric sono pronti a regalare spettacolo

Stasera alle ore 20:45 andrà in scena una delle più classiche sfide del campionato italiano: Milan-Napoli. Gli azzurri arrivano sicuramente galvanizzati da un periodo di forma eccellente, a punteggio pieno con la vetta della classifica.

Anche in caso di ko infatti, i campioni d’Italia resterebbero dinanzi alle pretendenti, per via del pareggio della Juventus contro l’Atalanta. Da considerare però il possibile aggancio a quota 12 punti di Milan e Roma.

Milan – Napoli è anche Modric – De Bruyne: ecco i numeri dei centrocampisti

Quest’anno la sfida tra i rossoneri ed i partenopei mette in risalto anche il confronto tra due campioni, che hanno scritto la storia del calcio. Kevin De Bruyne e Luka Modric infatti, sono chiamati ad esaltarsi nel big match del ‘San Siro‘.

Il belga ha già realizzato ben due reti dal suo arrivo in Serie A, giocando per tutte e 5 uscite stagionali da titolare. L’ex Real Madrid invece, arrivato verso fine agosto a Milanello, solo una rete e tantissime buone sensazioni. L’età è solo un numero, specialmente per due campioni di tale calibro.

Il croato, al momento, è avanti all’azzurro sui passaggi chiave: 9 contro 7.