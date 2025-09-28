“De Bruyne è un disturbo per il Napoli”: le dichiarazioni in diretta sconvolgono

Arrivano pesantissime dichiarazioni in diretta nei confronti del neo acquisto dei partenopei, arrivato quest’estate a parametro zero

Il suo approdo in Serie A ha fatto chiaramente parlare a lungo esperti, addetti ai lavori, creators e tifosi. Kevin De Bruyne non è un nome qualunque e dopo un mese dall’inizio del campionato è ancora al centro delle opinioni. Da inizio stagione, il belga ha realizzato due reti, all’esordio assoluto contro il Sassuolo e quella su rigore contro la Fiorentina.

Non è ancora riuscito a lasciare il segno al Maradona, ma ci riproverà già mercoledì prossimo contro lo Sporting Lisbona in Champions League. Sono le serate che possono esaltare maggiormente un calciatore così esperto e vincente come lui. C’è chi, però, non ha particolarmente apprezzato l’arrivo dell’ex Man City in maglia Napoli, ritenendolo addirittura un “di più” superfluo.

Hernanes boccia De Bruyne: le parole in diretta a DAZN

Nel corso di “Vamos”, la nuova trasmissione in onda il sabato su DAZN, l’ex centrocampista della Lazio, Hernanes, ha utilizzato parole forti per commentare la presenza di De Bruyne nella rosa del Napoli. Il brasiliano, infatti, ha sottolineato come il belga non sia stato affatto un valore aggiunto per la squadra.

“De Bruyne per il Napoli è quasi un disturbo! Io sono un suo grande fan, ma non vedo un Napoli migliorato ora che c’è anche il belga, anzi…”

Queste le parole dell’opinionista ed ex Juve e Inter, che poi ha aggiunto:

“Il centrocampo era già perfetto, rotondo. Ora che c’è De Bruyne non puoi né togliere lui né tutti gli altri centrocampisti, creando quasi un problema”.

Frasi che faranno sicuramente discutere. Ciò che è certo, è che questa sera a San Siro andrà in scena un incrocio di altissimo livello tra lo stesso De Bruyne e Luka Modric. Due dei migliori centrocampisti negli ultimi 10 anni di storia del calcio, nuovamente uno contro l’altro dopo alcune sfide storiche del passato in Champions League.