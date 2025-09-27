Serie A, la Juve pareggia con l’Atalanta: c’è già un verdetto definitivo per il Napoli

La Juventus non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta: una notizia che ha delle conseguenze anche sul Napoli, atteso nella serata di domenica dal big match contro il Milan.

La Serie A ha aperto quest’oggi le danze alla quinta giornata, ma la sensazione è che il campionato è già a una possibile svolta. Lo snodo cruciale, senza dubbio, è il big match in programma domenica sera, alle ore 20:45, tra Milan e Napoli. Allo stadio San Siro, gli uomini di Antonio Conte cercheranno di andare oltre le difficoltà (clicca qui per tutti i dettagli) per mandare un ulteriore messaggio importante a tutta la concorrenza, oltre che ai rossoneri stessi.

Intanto, quest’oggi è scesa in campo la Juventus: la squadra allenata da Igor Tudor non è andata oltre il pareggio contro l’Atalanta, nella sfida casalinga andata in scena nel pomeriggio. La rete di Juan Cabal ha portato i bianconero sull’1-1 dopo la rete nel primo tempo siglata da Sulemana. Tale risultato si ripercuote, seppur indirettamente, anche sul cammino in questo inizio di Serie A del Napoli: a prescindere dal risultato della sfida contro la compagine allenata da Massimiliano Allegri, i campioni d’Italia in carica chiuderanno la quinta giornata comunque al primo posto. Da capire se si tratterà di un primato ancora in solitaria o se si prospetta una vetta super affollata.

Juve – Atalanta 1-1: il Napoli chiuderà la giornata da primo in classifica

Il pareggio di quest’oggi tra la Juventus e l’Atalanta regala una certezza, puramente aritmeticamente, al Napoli: gli azzurri, anche se dovessero perdere contro i rossoneri, chiuderanno la giornata ora in corso al primo posto.

L’unica squadra potenzialmente in grado di superare i partenopei era per l’appunto la Vecchia Signora, che però ora rischia di vedersi allontanare ulteriormente la vetta della classifica. Uno scenario che carica di ulteriori motivazioni l’immediata vigilia del big match dello stadio San Siro, il cui fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di domenica sera.

Serie A, la classifica parziale dopo Juve – Atalanta

La Serie A è appena alla quinta giornata, ma non è mai troppo presto per dare un’occhiata alla classifica, soprattutto in termini di motivazioni.

Di seguito, la classifica parziale del campionato in attesa delle altre sfide, dopo il fischio finale della sfida di quest’oggi tra la Juventus e l’Atalanta:

1. Napoli 12

2. Juventus 11*

3. Milan 9

4. Roma 9

5. Cremonese 9*

6. Atalanta 9*

7. Como 8*

7. Cagliari 7

9. Udinese 7

10. Inter 6

11. Bologna 6

12. Torino 4

13. Lazio 3

14. Sassuolo 3

15. Hellas Verona 3

16. Genoa 2

17. Fiorentina 2

18. Parma 2

19. Pisa 1

20. Lecce 1

In caso di sconfitta del Napoli a Milano, ci sarà l’aggancio proprio dei rossoneri a quota 12 punti, in cima alla classifica. Anche la Roma, attesa dalla sfida contro il Verona, ha la possibilità di salire in testa, in caso di vittoria e di contestuale sconfitta dei partenopei a San Siro.