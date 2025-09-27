LIVE – Conte annuncia due assenze: “Saranno assenti a Milano”: l’annuncio del tecnico in conferenza

Da pochi minuti è iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte. Quest’ultimo, ha presentato la sfida contro il Milan che si giocherà domani sera a San Siro.

Manca sempre meno alla sfida tra Milan e Napoli. Il match andrà in scena a San Siro, con le due compagini pronte a darsi battaglia. Non a caso, la partita potrebbe già dire tanto in ottica Scudetto e non solo. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale i suoi ragazzi non possono sbagliare. Il tecnico ha presentato la sfida in conferenza stampa direttamente dal Centro sportivo del club azzurro.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan di Allegri. Di seguito le parole del tecnico sulla gara che attende gli azzurri e tanto altro.

“Non è stata una settimana fortunata per noi. Rrahmani e Buongiorno non saranno presenti, ma come giusto che sia durante un’annata i problemi arrivano. Bisogna essere bravi a trovare la soluzione”.

Sulla sfida con il Milan: “Quando giochi contro queste squadre sono sempre dei big match. Parliamo di club che hanno una storia, una tradizione importante ed ogni anno partecipano per ambire al massimo. Abbiamo sempre rispetto per tutti, a prescindere dal nome del club che affrontiamo. La partita sarà sempre difficile, ma al tempo stesso anche una bella vetrina per i ragazzi”.