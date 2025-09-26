Home ->

Copertina Calcio Napoli

Milan – Napoli, allarme per il calciatore: Conte ha pronta l’alternativa

di
Squadra Napoli in campo

Apprensione in casa Napoli, un giocatore azzurro è in dubbio per il big match contro i rossoneri: ecco di chi si tratta e le sue condizioni

Dopo aver battuto il neo promosso Pisa di Alberto Gilardino, Antonio Conte e i suoi uomini si preparano per il primo vero big match della nuova stagione di Serie A 2025/2026.

Domenica 28 Settembre alle 20.45, andrà in scena a San Siro la super sfida tra Milan e Napoli. I rossoneri, arrivano da un ottimo inizio di campionato, e ritrovano il loro giocatore simbolo, Rafael Leao. Da segnalare, intanto, un’ultim’ora riguardo le condizioni di un azzurro: in dubbio la sua presenza contro il Milan.

Napoli, da valutare Rrahmani: le sue condizioni e l’idea di Conte

Il mister salentino, dovrà fare i conti con qualche problema nella sua difesa. L’infortunio di Alessandro Buongiorno non ci voleva, e complica i piani del mister azzurro.

Come riportato da Sky Sport, a dispetto delle ultime indiscrezioni, anche Amir Rrahmani non è al meglio della condizione fisica. Il difensore kosovaro, ha riportato un infortunio durante la scorsa sosta per le nazionali ed è in dubbio per la sfida di domenica sera a San Siro.

Amir Rrahmani in campo
Napoli, da valutare Rrahmani: le sue condizioni e l’idea di Conte (lapresse) spazionapoli.it

La scelte, di fatti, sembrano obbligate per Antonio Conte: Juan Jesus sul centrosinistra, e Sam Beukema sul centrodestra, con Rrahmani che potrebbe partire dalla panchina. Di seguito la probabile formazione del Napoli, secondo la redazione di Sky Sport:

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie