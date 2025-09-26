Milan – Napoli, allarme per il calciatore: Conte ha pronta l’alternativa

Apprensione in casa Napoli, un giocatore azzurro è in dubbio per il big match contro i rossoneri: ecco di chi si tratta e le sue condizioni

Dopo aver battuto il neo promosso Pisa di Alberto Gilardino, Antonio Conte e i suoi uomini si preparano per il primo vero big match della nuova stagione di Serie A 2025/2026.

Domenica 28 Settembre alle 20.45, andrà in scena a San Siro la super sfida tra Milan e Napoli. I rossoneri, arrivano da un ottimo inizio di campionato, e ritrovano il loro giocatore simbolo, Rafael Leao. Da segnalare, intanto, un’ultim’ora riguardo le condizioni di un azzurro: in dubbio la sua presenza contro il Milan.

Napoli, da valutare Rrahmani: le sue condizioni e l’idea di Conte

Il mister salentino, dovrà fare i conti con qualche problema nella sua difesa. L’infortunio di Alessandro Buongiorno non ci voleva, e complica i piani del mister azzurro.

Come riportato da Sky Sport, a dispetto delle ultime indiscrezioni, anche Amir Rrahmani non è al meglio della condizione fisica. Il difensore kosovaro, ha riportato un infortunio durante la scorsa sosta per le nazionali ed è in dubbio per la sfida di domenica sera a San Siro.

La scelte, di fatti, sembrano obbligate per Antonio Conte: Juan Jesus sul centrosinistra, e Sam Beukema sul centrodestra, con Rrahmani che potrebbe partire dalla panchina. Di seguito la probabile formazione del Napoli, secondo la redazione di Sky Sport:

Napoli (4-1-4-1):