Lobotka: “Milan? Sono forti, ma abbiamo il nostro gioco. Faccio una promessa ai tifosi per lo Scudetto”, poi l’annuncio su De Bruyne

In attesa del big match di domani sera, lo slovacco ha voluto parlare di alcune situazioni sia legato alla partita contro i rossoneri che di alcuni sui compagni di squadra.

Cresce l’attesa per la sfida dal profumo di scudetto di domani sera allo Stadio San Siro tra Milan e Napoli. Gli azzurri vogliono assolutamente continuare la striscia di quattro vittorie consecutiva, i rossoneri invece vogliono interrompere il percorso dei campioni d’Italia, riaprendo uno nuovo capitolo di questo inizio di stagione.

Conte per questo, domani si affiderà ai titolarissimi, nonostante le tante assenze. Tra questi c’è sicuramente Stanislav Lobotka, uno dei pilastri del centrocampo di Conte, che ha parlato di alcune dinamiche.

Il centrocampista slovacco, ai microfoni di DAZN, si è soffermato sulla partita in programma domani sera alle 20:45, parlando del Milan e di alcuni calciatori rossoneri. Di seguito le sue parole:

“Modric e gli altri top? Sappiamo che sono tutti bravi giocatori e che sarà una partita difficile. Dobbiamo restare concentrati e portare il nostro calcio per fare del nostro meglio per vincere la partita”.

Lobotka ha poi perseguito parlando del suo nuovo compagno di squadra De Bruyne e di cosa serve per vincere lo Scudetto:

“Giocare con Kevin è ovviamente molto facile, ha fatto anche amicizia con tutti noi. Ci capiamo grazie alla sua alta conoscenza del calcio. Nel mio ruolo non cambia tanto quest’anno.

Sullo Scudetto: “Sarà ancora più difficile perché tutti vogliono battere chi ha vinto il campionato. Dobbiamo solo proseguire come abbiamo iniziato e continuare a far bene. Sono sicuro che faremo di tutto per riportare lo scudetto a Napoli“.