“Era inevitabile”, la sentenza di Conte su De Bruyne: cosa succede all’ex Manchester City

Non solo Napoli o Milan nella conferenza stampa del tecnico campione d’Italia, ma anche parole rivolte proprio al suo centrocampista: una dichiarazione che ora non lascia alcun dubbio.

Tra poco più di 24 ore gli azzurri scenderanno a San Siro in un vero e proprio big match contro il Milan di Massimiliano Allegri. Una sfida che riaccende ricordi ineluttabili legati ai due tecnici, con un passato comune anche alla Juventus.

Ma questa è ormai storia e ora Conte ed Allegri si ritrovano dopo 12 anni in due contesti completamente opposti. Il tecnico leccese vuole dare continuità, il livornese non vuole fermare la striscia e la rinascita del suo Milan 2.0.

Antonio Conte, però, per dare continuità ha bisogno soprattutto dei suoi calciatori migliori. Stiamo parlando soprattutto di Kevin De Bruyne, apparso un po’ spento e fuori dalle manovre offensive. Sul belga, si è voluto soffermare proprio il tecnico salentino, con parole che ora hanno sciolto qualsiasi dubbio.

“Stiamo parlando di un professionista”, Conte senza giri di parole

Ha ancora bisogno di un po’ di tempo per ritrovare la forma fisica giusta e ambientarsi in un campionato diverso. Kevin De Bruyne ha sicuramente alzato il livello calcistico del centrocampo di Antonio Conte solo per i numeri che si porta appresso dopo gli anni al City.

Ora, però, arranca un po’ con una condizione non ancora ideale e con giocate non all’altezza del suo nome. Proprio su questo aspetto, e sulle qualità del calciatore, si è espresso Antonio Conte in conferenza stampa, parlando di una situazione inevitabile, visti i tanti cambiamenti che ha dovuto subire il belga. Di seguito le sua parole:

“Kevin ha cambiato campionato dopo tantissimi anni. È inevitabile che per lui sono cambiate tantissime situazioni: ha cambiato la città, l’ambiente in cui vive, il clima. È cambiato un po’ tutto, ma stiamo parlando di un professionista serio. Penso che comunque lui stia facendo delle buone prestazioni. Ci sta aiutando molto, ma proviamo sempre a migliorarci giorno dopo giorno“.

De Bruyne (per ora) non brilla, ma i numeri sono dalla sua

C’era tanta curiosità nel vedere il suo approccio in un campionato con ritmi completamente diversi rispetto a quelli a cui era abituato in Premier. Un calcio totalmente opposto dove la prestanza fisica a volte prevale sulla tecnica.

Proprio questo sta mancando a De Bruyne: le qualità sono indiscutibili per un calciatore che ha fornito qualsiasi tipo di assist e gol, ma la sua resistenza e forza fisica sono assenti in un centrocampo tosto come quello di Conte. Ha solo bisogno di un po’ di tempo per abituarsi al nuovo calcio.

E poi i numeri parlano chiaro: in quattro partite di Serie A, seppur da palla inattiva, ha comunque realizzato due reti e fornito passaggi di un certo livello. Si sta prendendo man mano le redini del centrocampo azzurro. Manca solo unirci il fisico, e partite come quelle di domani, possono risultare utili, soprattutto quando non si vuole fare brutta figura davanti a calciatori come Luka Modric, in un vero e proprio testa a testa.