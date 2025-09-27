“È lui il migliore della Serie A”: Borghi non ha dubbi, ‘snobbati’ i giocatori del Napoli

Il giornalista Stefano Borghi, ai microfoni di Sky Sport, si è espresso su chi, secondo il suo punto di vista, è il miglior giocatore dell’intera Serie A.
Cresce l’attesa per la sfida contro il Milan in casa Napoli, con l’ambizione di lanciare un ulteriore segnale a tutta la concorrenza, oltre che ai rossoneri stessi. In queste ore, Antonio Conte è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione (clicca qui per le ultimissime sulle probabili), considerando le molteplici defezioni nel reparto difensivo.
Quest’oggi, intanto, il pareggio della Juve contro l’Atalanta ha regalato al Napoli la consapevolezza di chiudere la giornata, in ogni caso, da prima in classifica (nella peggiore delle ipotesi, potrebbe essere agganciato solo dal Milan stesso e dalla Roma). Nessuna possibilità nemmeno per l’Inter, che in questa giornata ha avuto di fronte il Cagliari. Frattanto, nel corso del match, c’è la presa di posizione da parte del giornalista Stefano Borghi, ai microfoni di Sky Sport, che fa discutere.
Borghi: “Lautaro è il numero uno della Serie A”
Non Scott McTominay, MVP della scorsa stagione, e nemmeno Kevin De Bruyne: secondo il giornalista Stefano Borghi, il numero uno della Serie A è Lautaro Martinez.
In molti, sui social, sono d’accordo con lo stesso Borghi, ma non manca chi, compresi alcuni tifosi di fede partenopea, non è concorde con il pensiero del giornalista.