È la rivelazione della Serie A, il Napoli si mette in prima fila: colpo a sorpresa?

Il campo sta monopolizzando l’attenzione in queste settimane, ma in casa Napoli un occhio è rivolto anche al futuro: occhio alle mosse di mercato sotto traccia da parte del direttore Giovanni Manna.

Manca sempre meno al fischio d’inizio dell’attesissima sfida tra il Milan e il Napoli, non decisiva per lo Scudetto ma che potrebbe dare un indirizzo importante a quella che potrà essere la lotta al vertice. Gli azzurri si presentano a questo appuntamento con non pochi problemi, così come preannunciato da Antonio Conte nella conferenza stampa odierna (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni), ma l’intenzione è quella di andare oltre le difficoltà e tirare fuori ancora una volta quel carattere che è il marchio di fabbrica della mentalità della squadra che ha vinto il campionato, nella scorsa annata.

Una grande squadra come il Napoli, però, non può distrarsi, almeno dietro le quinte, per quanto concerne il calciomercato. A tal riguardo, il lavoro da parte del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna va senz’altro avanti, seppur sotto traccia. In queste ore, spunta un nome nuovo per la compagine campione d’Italia in carica, che sarebbe entrato con prepotenza nei radar, magari già in vista della prossima sessione di mercato, in programma per gennaio. Il calciatore in questione è già una delle rivelazioni del campionato di Serie A e presto potrebbe accendere l’interesse di altre big, Napoli a parte.

Calciomercato SSC Napoli, piace Palestra: le ultime

Marco Palestra è il nome su cui si sarebbero accesi i fari da parte della SSC Napoli in sede di mercato: questa è la notizia lanciata in queste ore da La Repubblica.

Sono già diversi i club che si sarebbero interessati, ma l’Atalanta (proprietaria del cartellino, ndr) ritiene il calciatore, ora in prestito al Cagliari, una risorsa importante in ottica futura. Per questo motivo, sarà molto difficile strappare Palestra al club bergamasco, che deve fare i conti con una concorrenza già evidentemente agguerrita.

Palestra entra nel mirino del Napoli: non manca la concorrenza

Il Napoli sembrerebbe fortemente interessato a Marco Palestra, ma gli azzurri, ancor prima della volontà dell’Atalanta di non aprire concretamente alla cessione, dovranno vedersela anche con altri club.

Sempre secondo La Repubblica, anche la Roma starebbe seguendo da vicino le vicende del classe 2006. In ogni caso, il club bergamasco spara alto per il suo cartellino: la valutazione sarebbe pari a 25 milioni di euro. Una cifra, la medesima, che potrebbe addirittura crescere nel caso in cui dovesse confermare il suo exploit.