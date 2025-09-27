Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Colpo di scena Meret, riguarda il futuro: cambia tutto!

Alex Meret e l'Inter: si raffredda l'ipotesi di mercato

Alex Meret e le voci sul futuro che, spesso, tornano sempre ricorrenti: in queste ore, spunta un vero e proprio retroscena a sorpresa sull’estremo difensore di proprietà del partenopei.

Mancano meno di ventiquattro ore alla prossima sfida del Napoli in campionato. La squadra allenata da mister Antonio Conte è attesa, allo stadio San Siro, dal Milan, in un incrocio che ha già il sapore di scontro diretto d’alta classifica. In ogni caso, a prescindere da quelle che sono le difficoltà che stanno affliggendo i partenopei proprio in queste ore (clicca qui per tutti i dettagli), il Napoli cercherà di confermarsi e di uscire dalla difficile trasferta in terra lombarda con un risultato positivo, che manderebbe un altro messaggio importante all’intero campionato.

Intanto, sempre da Milano, sponda nerazzurra, spunta un retroscena a sorpresa legato a uno dei giocatori azzurri, ossia Alex Meret. Quest’ultimo è reduce dal rinnovo di contratto siglato negli scorsi mesi, ma le voci di mercato talvolta ritornano d’attualità. In questo caso, l’estremo difensore partenopeo sembra allontanarsi in maniera concreta dall’Inter, compagine a cui è stato accostato più volte negli ultimi anni. In particolare, si era parlato di un possibile assalto dei nerazzurri nel caso in cui tra Meret e il Napoli non ci fosse stato il prolungamento di contratto. Il medesimo è arrivato, motivo per cui ora va messo in stand by ogni scenario legato a un possibile addio.

Meret, da Milano: “Non scalda Ausilio e Baccin”

Alex Meret e l’Inter è un matrimonio che, anche in futuro, non dovrebbe farsi: questo è quanto si evince dalle voci che arrivano da Milano, sponda nerazzurra.

Nel dettaglio, secondo quanto si apprende da fcinternews.it, difficilmente in casa Inter opteranno per l’ex SPAL e Udinese. L’intenzione del club nerazzurro sarebbe quella di mirare un estremo difensore futuribile.

Mercato Serie A, per l’Inter spunta anche l’ex Napoli Elia Caprile

L’Inter è a caccia di un portiere per il futuro e Alex Meret, malgrado le voci degli ultimi mesi, sembra non essere un nome particolarmente caldeggiato.

Tra i profili tenuti in considerazione, ci sarebbe anche quello dell’ex Napoli Elia Caprile. Un’idea di mercato che andrebbe ad aumentare i rimpianti in casa partenopea, considerando che in maglia Cagliari il portiere classe 2001 è già un assoluto protagonista.

