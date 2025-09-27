Boom Napoli, De Laurentiis meglio di Di Caprio: incassi da capogiro di Ag4in

Mercoledì 24 settembre ha debuttato “Ag4in”, il film che racconta il viaggio che ha portato gli azzurri alla conquista del leggendario 4° Scudetto, e, ad oggi, gli incassi non accennano a fermarsi. Le cifre.

Una pellicola intensa, ricca di emozioni e capace di cogliere gli stati d’animo di tutti gli attori in gioco. Questo, unito ad una narrazione magistrale, fanno di Ag4in un film assolutamente imperdibile per ogni tifoso partenopeo.

Il messaggio del film è chiaro: il duro lavoro viene sempre ricompensato. Aurelio de Laurentiis lo sa benissimo e, ancora una volta, raccoglie i frutti del suo lavoro, sia in campo che dalle sale cinematografiche.

Ag4in, numeri da favola: le cifre

Il patron azzurro nasce come produttore cinematografico, e si vede: il fiuto per i gusti del pubblico è innato e l’ha dimostrato ancora una volta, mettendo la firma sull’ennesimo successo. Infatti, Ag4in continua ad incassare. Come riportato da Cineguru, nella giornata di ieri ha guadagnato 183.598 euro, attestandosi a un totale di 514.796 euro. Esatto, mezzo milione in 3 giorni.

Nonostante abbia perso una posizione nei confronti del nuovo film di Anderson “Un battaglia dopo l’altra”, con protagonista Di Caprio, a livello di incassi non c’è paragone. Il film di Di Caprio, infatti, si ferma a “soli” 335.828 euro. Adesso, è atteso il boom del Week-end e, probabilmente, gli incassi continueranno a crescere.