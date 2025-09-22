Home ->

“AG4IN”: quali cinema trasmetteranno il film sul quarto scudetto del Napoli

di
Locandina film scudetto Napoli

Cresce l’attesa per l’uscita del film sulla vittoria del quarto scudetto. Da mercoledì sarà possibile vederlo e ora sono state svelate anche le sale in cui sarà ci si potrà recare per la visione.

Stasera il Napoli scende in campo contro il Pisa nella quarta giornata del campionato di Serie A. Quel numero quattro che mai come in questa settimana, risulta più importante che mai, con l’uscita del racconto che ha portato gli azzurri alla conquista di quel quarto scudetto.

Il 24 settembre è la data da segnare sul calendario per l’uscita ufficiale del film. Ma ora sono stati anche comunicati i cinema in cui sarà possibile prenderne visione.

“AG4AIN”, svelati i cinema: sarà proiettato in tutta Italia

La voglia di vedere il successo azzurro della scorsa stagione è tanta. Un bis di quanto già visto appena due anni fa con “Sarò con te“, che raccontò quello storico terzo scudetto arrivato dopo 33 anni. Ora è il turno di “AG4IN” e dello scudetto arrivato dopo quell’anno disastroso post trionfo.

Napoli festeggia lo scudetto
Il film, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro, sarà possibile vederlo nei migliori cinema d’Italia a partire da mercoledì 24 settembre, con immagini inedite e retroscena del dietro le quinte dello spettacolo diretto da Antonio Conte.

Ecco la lista completa dei cinema

Svelati tutti i cinema dove verrà proiettato il film nella Regione Campania:

CITTA’ CINEMA
Afragola HAPPY
Agropoli TEATRO DE FILIPPO
Amalfi IRIS
Anacapri PARADISO
Aversa VITTORIA
Aversa CIMAROSA
Benevento GAVELI
Casalnuovo di Napoli MAGIC VISION
Casoria UCI-CINEMAS CASORIA
Castellammare di Stabia HALL
Forio DELLE VITTORIE
Ischia EXCELSIOR
Lioni NUOVO
Marcianise UCI CINEMAS
Mercogliano MOVIEPLEX
Mirabella Eclano CARMEN
Mondragone ARISTON
Napoli THE SPACE CINEMAS
Napoli METROPOLITAN
Napoli MODERNISSIMO
Napoli PLAZA
Napoli VITTORIA
Nocera Inferiore SALA ROMA
Nola THE SPACE CINEMAS
Pagani LA FENICE
Piano di Sorrento DELLE ROSE
Piedimonte Matese COTTON MOVIE
Poggiomarino ELISEO
Pontecagnano Faiano MAXIMALL
Portici SALA ROMA
Salerno THE SPACE CINEMAS
Sant’Anastasia METROPOLITAN
Sant’Arpino LENDI
Telese Terme MODERNISSIMO
Torre Annunziata NEXUS
Torre del Greco CORALLO
Torrecuso TORREVILLAGE
Vico Equense AEQUA

Di seguito è possibile consultare l’intero elenco anche per le altre regioni italiane cliccando qui.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
