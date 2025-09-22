“AG4IN”: quali cinema trasmetteranno il film sul quarto scudetto del Napoli

Cresce l’attesa per l’uscita del film sulla vittoria del quarto scudetto. Da mercoledì sarà possibile vederlo e ora sono state svelate anche le sale in cui sarà ci si potrà recare per la visione.

Stasera il Napoli scende in campo contro il Pisa nella quarta giornata del campionato di Serie A. Quel numero quattro che mai come in questa settimana, risulta più importante che mai, con l’uscita del racconto che ha portato gli azzurri alla conquista di quel quarto scudetto.

Il 24 settembre è la data da segnare sul calendario per l’uscita ufficiale del film. Ma ora sono stati anche comunicati i cinema in cui sarà possibile prenderne visione.

“AG4AIN”, svelati i cinema: sarà proiettato in tutta Italia

La voglia di vedere il successo azzurro della scorsa stagione è tanta. Un bis di quanto già visto appena due anni fa con “Sarò con te“, che raccontò quello storico terzo scudetto arrivato dopo 33 anni. Ora è il turno di “AG4IN” e dello scudetto arrivato dopo quell’anno disastroso post trionfo.

Il film, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro, sarà possibile vederlo nei migliori cinema d’Italia a partire da mercoledì 24 settembre, con immagini inedite e retroscena del dietro le quinte dello spettacolo diretto da Antonio Conte.

Ecco la lista completa dei cinema

Svelati tutti i cinema dove verrà proiettato il film nella Regione Campania:

CITTA’ CINEMA Afragola HAPPY Agropoli TEATRO DE FILIPPO Amalfi IRIS Anacapri PARADISO Aversa VITTORIA Aversa CIMAROSA Benevento GAVELI Casalnuovo di Napoli MAGIC VISION Casoria UCI-CINEMAS CASORIA Castellammare di Stabia HALL Forio DELLE VITTORIE Ischia EXCELSIOR Lioni NUOVO Marcianise UCI CINEMAS Mercogliano MOVIEPLEX Mirabella Eclano CARMEN Mondragone ARISTON Napoli THE SPACE CINEMAS Napoli METROPOLITAN Napoli MODERNISSIMO Napoli PLAZA Napoli VITTORIA Nocera Inferiore SALA ROMA Nola THE SPACE CINEMAS Pagani LA FENICE Piano di Sorrento DELLE ROSE Piedimonte Matese COTTON MOVIE Poggiomarino ELISEO Pontecagnano Faiano MAXIMALL Portici SALA ROMA Salerno THE SPACE CINEMAS Sant’Anastasia METROPOLITAN Sant’Arpino LENDI Telese Terme MODERNISSIMO Torre Annunziata NEXUS Torre del Greco CORALLO Torrecuso TORREVILLAGE Vico Equense AEQUA

Di seguito è possibile consultare l’intero elenco anche per le altre regioni italiane cliccando qui.