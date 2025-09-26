Home ->

Verso la sfida di San Siro, il messaggio di Conte è chiaro: squadra avvisata

Antonio Conte in panchina

L’allenatore salentino ha parlato ai suoi ragazzi in vista del big match di domenica: ecco le parole di Antonio Conte

Dopo la sofferta vittoria per 3-2 contro il Pisa, gli azzurri guidati dal tecnico leccese, si preparano per la super sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma domenica 28 Settembre alle 20.45.

Mister Conte avrà l’intera squadra a sua disposizione, visto il rientro dall’infortunio di Amir Rrahmani (escluso Buongiorno, tornerà dopo la sosta). Il neo tecnico dei rossoneri, invece, ritrova il suo gioiello, Rafael Leao, infortunatosi lo scorso 17 Agosto nella sfida di Coppa Italia contro il Bari. Da segnalare, intanto, le parole dell’allenatore azzurro alla squadra: il messaggio è chiaro.

“Conosce bene queste partite”: il discorso di Conte in vista del Milan

La partita di domenica sera, valida per la quinta giornata della Seria A 2025/2026, ci farà capire se il nuovo Milan guidato da Massimiliano Allegri, potrà impensierire il Napoli per la corsa Scudetto.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte conosce molto bene il valore di queste partite, e ha già parlato ai suoi ragazzi trasmettendo un messaggio preciso, senza però mettere ulteriore pressione.

Squadra Napoli esulta
Di seguito le parole riportate dall’edizione odierna del quotidiano in merito al suo discorso:

“Siamo ancora alla quinta giornata, è presto, ma ci sono delle sfide che mandano messaggi chiari al campionato e alle pretendenti. Milan-Napoli è una di quelle partite, e Conte lo sa benissimo. L’allenatore conosce il peso degli scontri diretti, e ai suoi ragazzi lo farà capire ancora una volta, senza però aumentare le pressioni”.

