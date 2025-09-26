Occhio Napoli, Allegri ha deciso come gestire Leao: cosa filtra verso il big match a San Siro

I rossoneri, prossimi avversari del Napoli in campionato, hanno lavorato sodo per riavere a disposizione l’asso portoghese e stanno studiando per riaverlo al meglio.

Il Milan ha sentito molto la mancanza di Rafael Leao in questo avvio di stagione, in cui è stato indisponibile per infortunio. Nonostante un cammino semi-perfetto, Allegri è dovuto ricorrere a misure straordinarie senza uno dei suoi giocatori migliori. Ora, però, le condizioni fisiche del numero 10 del Diavolo sono decisamente migliorate e, dunque, si sta pianificando la sua gestione in vista del match contro il Napoli di domenica.

Milan-Leao, piano stabilito: prudenza e incisività dalla panchina

Come ripreso dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo staff tecnico del Milan ha studiato attentamente per capire che impatto potrà avere Rafa Leao già a partire dalla prossima grande sfida. Dunque, mister Allegri e il portoghese hanno tenuto un colloquio valutativo insieme per studiare la miglior gestione possibile in ottica Napoli e in ottica futura, con un recupero completo.

In vista del big match di domenica, il Milan di Allegri impiegherà Leao a gara in corso, cercando di sfruttare la sua esplosività fisica e i suoi strappi in velocità per sorprendere la retroguardia del Napoli, orfana dell’infortunato Alessandro Buongiorno. Un suo impiego da titolare è molto improbabile, dato il lungo stop e data la cautela che filtra per recuperare a pieno un giocatore così importante: tuttavia, l’impatto del classe ’99 sul match potrebbe mischiare totalmente le carte in tavola