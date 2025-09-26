Home ->

Sorpresa Milan – Napoli: l’annuncio sulla sfida spiazza tutti

di
Su Milan-Napoli di domenica sera c’è stato un annuncio che ha davvero spiazzato tutti.

Dopo aver battuto il Pisa, anche se con una sofferenza che nessuno si aspettava, il Napoli è atteso da un grandissimo big match. Domenica sera, infatti, gli azzurri giocheranno in trasferta allo Stadio San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri.

Questa sfida è molto attesa non solo dalle due tifoserie chiamate in causa, ma da tutto il movimento. Questa gara tra il Milan e il Napoli, di fatto, può comunque dare una forte indicazione per questo primo scorcio di stagione. Proprio per questa gara, nel frattempo, bisogna segnalare un annuncio che ha spiazzato tutti.

Un annuncio su Milan-Napoli ha sorpreso

Mario Fabbroni, esattamente ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sulla sfida di San Siro:

“Non è una gara decisiva per nessuno, ma lancia chiari segnali al campionato. Sostituto di Alessandro Buongiorno? Non so se Juan Jesus sia il preferito per sostituirlo, visto che anche lo stesso Sam Beukema ha le caratteristiche giuste per sostituire l’ex calciatore del Torino”.

Queste parole del giornalista hanno sorpreso perché tutti si aspettano l’inserimento di Juan Jesus al posto di Alessandro Buongiorno, così come successo nelle prime due giorante di campionato contro Sassuolo e Cagliari.

William Scuotto

