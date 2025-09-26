Sarà già sfida Scudetto a San Siro? Le reazioni di Conte e Allegri sono chiare: ora non si torna più indietro

I due club si sfideranno in una sfida che ha già il sapore del match decisivo in chiave campionato: i tecnici hanno reagito senza filtri

Milan e Napoli si affronteranno in una partita che, pur essendo solo alla quinta giornata di Serie A, ha il peso di un crocevia per lo Scudetto. Non è solo una questione di punti: è lo scontro tra due filosofie, due storie, due uomini: Max Allegri e Antonio Conte.

Entrambi gli allenatori, con le loro parole taglienti durante le scorse conferenze, lasciano poco spazio ai dubbi: quella di domenica non è una partita qualunque.

Milan-Napoli, è corsa Scudetto: i due mister non si nascondono

Nell’edizione odierna, Tuttosport sottolinea un dato che fa chiarezza nel prepartita di questa attesissima sfida: Milan e Napoli si sono contesi il tricolore in sole tre stagioni (1967-68, 1987-88, 1989-90).

L’esito? I rossoneri trionfanti due volte e gli azzurri una. Nel 1967-68, il Milan di Nereo Rocco dominò; nel 1987-88 e 1989-90, furono gli anni d’oro di Sacchi e del Napoli di Diego.

Oggi, nel 2025, il copione sembra diverso ma altrettanto avvincente. Il Milan di Allegri è una squadra che mescola gioventù e pragmatismo, con un centrocampo che accende i sogni e una difesa che concede poco. Il Napoli di Conte, invece, è una macchina da guerra.

Conte vs Allegri: la sfida nella sfida

Entrambi gli allenatori sanno che un passo falso ora potrebbe pesare come un macigno più avanti. E non si tratta solo di vincere: si tratta di mandare un messaggio.

Il Napoli vuole dimostrare che la sua partenza perfetta non è un fuoco di paglia. Il Milan, invece, vuole accorciare le distanze e ricordare a tutti che, con Allegri in panchina, nulla è impossibile. È già sfida Scudetto? Forse sì, forse no. Ma di certo, come sottolinea Tuttosport, è un match molto significativo