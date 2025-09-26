Nuova collaborazione per il Napoli, c’è l’annuncio: il benvenuto del club

Il Napoli ha ufficializzato una collaborazione importante per il corso della stagione, il messaggio del club spiega il motivo della partnership

Il Napoli da diverso tempo ormai sta seguendo un percorso ben preciso per il suo futuro: crescere sotto ogni punto di vista. Il club azzurro sta sempre più diventando una realtà internazionale, confrontandosi con diversi aspetti esterni al mondo del calcio italiano.

La volontà di crescere e di espandersi è ben nota ed i campioni d’Italia cercano sempre di spingere il proprio ideale. Adesso è giunta una nuova collaborazione, con l’intento di dare un volto – anche differente – al club.

Napoli, collaborazione con il mondo dell’arte: c’è il comunicato ufficiale

Attraverso il suo sito, il Napoli ha pubblicato il comunicato ufficiale della nuova partnership con il mondo dell’arte. Il club infatti è orientato a legare sport, cultura e territorio con le istituzioni e le realtà internazionali.

“La SSC Napoli annuncia la collaborazione con l’artista Antonio Nocera, che realizzerà in esclusiva le opere destinate ai doni ufficiali del Club in occasioni dei pranzi UEFA. Il progetto è nato dalla creazione di ‘Pulcinella on the World’, contro il Manchester City. Le opere saranno ispirate alla storia, identità e valori del Napoli” – si evince dal messaggio di benvenuto degli azzurri.

Nocera vanta di fama internazionale, con mostre anche in sedi come il Parlamento Europeo e la Biennale di Venezia. Il Napoli stringe questo nuovo accordo per continuare a mettersi in mostra in tutto il mondo.