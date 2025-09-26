Milan – Napoli, panchine dai destini incrociati: lo “scambio” era un’idea concreta

Il big match in programma questa domenica tra i rossoneri e gli azzurri nasconde tanti retroscena e tanti scenari ipotetici non realizzati.

Domenica sera si disputerà Milan-Napoli, gara dal sapore speciale: oltre a trattarsi di un incontro delicatissimo di alta classifica (sebbene si siano disputate solo 4 gare di campionato) tra la prima e la terza della classe, questo match, soprattutto in queste circostanze e con questi interpreti, nasconde tanti what if e tanti retroscena non realizzati, ma che hanno acceso le rispettive piazze nel corso dei mesi passati.

Allegri e Conte, destini in comune: le panchine potevano invertirsi

Come analizzato da Sportmediaset, Milan-Napoli non sarà solo una gara tra due grandi squadre e tra grandissimi giocatori, ma anche e soprattutto tra due degli allenatori italiani più vincenti della storia. Da un lato, i padroni di casa sono rappresentati da Massimiliano Allegri; dall’altro, gli ospiti e Campioni d’Italia in carica incarnano a pieno lo spirito focoso del loro allenatore, Antonio Conte.

Entrambi vantano un passato glorioso in comune sulla panchina della Juventus, dove hanno vissuto stagioni ad altissimo livello. Eppure, in un universo parallelo le loro posizioni attuali avrebbero potuto invertirsi. Infatti, il Comandante da Lecce, Conte, due stagioni fa era vicinissimo a firmare per il Milan prima di accettare la proposta azzurra. Al contrario, Allegri quest’estate era vicinissimo al Napoli proprio in caso di addio di Conte, in direzione Torino.

Quando il destino gioca scherzi: non solo i mister, quanti nomi contesi!

Alla fine lo scenario delle panchine invertite è solo un ricordo e una possibilità di mercato mai concretizzata, con le rispettive società ampiamente soddisfatte dell’operato di Conte in azzurro (già vincitore di uno Scudetto) e dell’Allegri-bis in rossonero (con un avvio di stagione ottimo). Tuttavia, i due allenatori non sono gli unici che avrebbero potuto sposare la causa che domenica sarà avversaria.

Infatti, la scorsa estate il Milan aveva messo gli occhi sia su Rasmus Hojlund che su Vanja Milinkovic-Savic: il primo sembrava vicinissimo all’approdo in Lombardia, mentre il secondo ha sempre preferito l’azzurro. Al contrario, anche il Napoli aveva messo nel mirino due giocatori rossoneri: il primo è Santiago Gimenez, molto apprezzato ai tempi del Feyenoord per il post-Osimhen; gli altri due sono Samuele Ricci, molto apprezzato ai tempi del Torino, e Adrien Rabiot, opportunità di mercato della scorsa estate per tutti i top club di Serie A.