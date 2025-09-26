Napoli, Beukema sa quello che vuole: desiderio espresso – VIDEO

In casa Napoli bisogna segnalare delle dichiarazioni importanti di Sam Beukema.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto il Pisa, è pronto ad una sfida d’alta quota. I partenopei, infatti, domenica sera saranno di scena allo Stadio San Siro per sfidare il Milan di Massimiliano Allegri.

Questa gara, ovviamente, già può dire molto sull’andamento di queste due squadre nella primissima parte di stagione. Nel frattempo, però, in casa Napoli bisogna rilasciare delle dichiarazioni molto importanti di Sam Beukema.

Il difensore centrale, esattamente ai microfoni ufficiali della ‘Lega di Serie A’, ha infatti parlato così:

“Ho scelto il Napoli perché non ricevi ogni giorno una chiamata dai campioni d’Italia, è stato un onore enorme. Mi hanno scelto soprattutto per le mie caratteristiche: voglio dare sempre tutto, migliorarmi sempre e aiutare la squadra. Ho già un bel rapporto con i difensori della squadra, se il mister ha bisogno di me a 4 o a 3 sono sempre disponibile. Vorrei vincere il mio primo Scudetto, ma dobbiamo affrontare questo campionato partita dopo partita. Abbiamo tante sfide, quattro competizioni. Vorrei ovviamente vincere il mio primo Scudetto, sarebbe un bel obiettivo personale”.

Sam Beukema ha poi continuato così il suo intervento:

“Con mister Conte è stato bello dal primo minuto. Chiede tanto a livello di intensità durante gli allenamenti, i ritmi sono stati belli tosti. Ma questo farà la differenza durante la stagione. è attento a tutti i dettagli del gioco, così sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare in campo. La vittoria contro l’Inter con il Bologna dell’anno scorso? Posso dire che è stata bellissima, perché loro sono fortissimi. Abbiamo lottato tutta la partita, è stato bello aiutare il Napoli allo Scudetto”.

Il calciatore si è espresso su tre suoi compagni di squadra: