Allegri-Napoli, sta accadendo tutto in queste ore: c’è la decisione del tecnico

In casa Napoli si attende la scelta di Antonio Conte, ma intanto sono emersi dettagli sulla figura di Massimiliano Allegri.

Dopo la vittoria dello Scudetto, non c’è tempo per fermarsi in casa Napoli. Da diverso tempo, ormai, si parla del possibile addio di Antonio Conte, il quale potrebbe approdare (ancora) alla Juventus. Vista la totale incertezza, da tempo, il presidente De Laurentiis si sarebbe cautelato con il nome di Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, avrebbe deciso in modo cruciale il proprio futuro.

Allegri mette in stand-by il Milan: vuole il Napoli

La decisione è chiara: Massimiliano Allegri vuole approdare a Napoli. L’ex allenatore della Juventus è fermo ai box da un anno, ma i contatti con il presidente De Laurentiis sarebbero più caldi che mai. Infatti, ad oggi, il tecnico livornese è il principale candidato per la panchina qualora Antonio Conte decidesse di lasciare la Campania.

Nelle ultime ore, però, l’inserimento del Milan avrebbe complicato e non poco le cose. I rossoneri vogliono Allegri, ma quest’ultimo avrebbe già deciso il proprio futuro. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” il tecnico ha di fatto messo in stand-by il Milan, in attesa di conoscere la volontà del Napoli.

Quindi, tutto passa nelle mani di Antonio Conte. Quest’ultimo, comunicherà la propria scelta ad Aurelio De Laurentiis tra venerdì e sabato, svelando tutto sul proprio futuro e non solo. Una cosa è certa: il valzer degli allenatori è già iniziato.