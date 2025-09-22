Meret nel post partita: “Alternanza con Milinkovic-Savic? Ecco cosa ci ha detto Conte”

Serie A, Napoli Pisa 3-2: arrivano le parole di Alex Meret ai microfoni di Sky Sport nel post partita del Maradona.

Vince il Napoli al Maradona con la firma di Lorenzo Lucca che da subentrato ha deciso la partita con il suo gol, quello del momentaneo 3-1. Gli errori grossolani di alcuni calciatori non hanno permesso a mister Antonio Conte di andare negli spogliatoi del tutto soddisfatto della gara giocata. Intanto, ai microfoni di Sky Sport, Alex Meret ha parlato nel post partita.

Meret netto: “Stiamo lavorando, ogni giocatore vuole essere sempre titolare”

Sull’alternanza con Milinkovic-Savic:

“Turnover? Innanzitutto sapevamo fosse una partita molto difficile. L’abbiamo approcciata nel modo giusto, peccato alla fine per quel gol preso ma ci portiamo a casa 3 punti fondamentali. Sono contento quando il mister mi schiera in campo. Sapevamo che quest’anno ci sarà più alternanza e si alzerà il livello: quando mi sceglierà darò il massimo”.

Rispetto alle scelte di Conte, Meret ha sottolineato: