Dal Parma al Napoli, possibile obiettivo per il futuro: l’agente fa chiarezza

Arrivano importanti novità per il mercato azzurro, ha parlato l’agente del calciatore: ecco la situazione

I ragazzi guidati da Antonio Conte, si preparano per il big match di domenica sera a San Siro. Gli azzurri, sfideranno il Milan di Massimiliano Allegri, reduce da un ottimo stato di forma confermato dalle ultime vittorie dei rossoneri.

Il mercato, intanto, non dorme mai, e il direttore sportivo Giovanni Manna studia, già, i possibili colpi per il futuro del club partenopeo. Sul suo taccuino, figura il nome di un giovane calciatore appena approdato in Serie A: il suo agente ha subito fatto chiarezza.

L’uomo mercato azzurro non perde di vista il futuro del club, ed è al lavoro per trovare nuovi talenti, magari già militanti nel nostro campionato.

Nelle ultime ore, è circolato il nome di Abdoulaye Ndiaye come possibile obiettivo del Napoli, calciatore arrivato in estate al Parma dal Troyes per circa 6 milioni di euro.

L’agente del classe 2002, Yvan Le Mee, è intervenuto a TuttoMercatoWeb, per fare chiarezza sulla situazione del suo assistito, parlando del suo futuro e dei suoi obiettivi:

“Il Parma è una società che lavora bene, e permette ai giovani di crescere, valorizzandoli. Ai Ducali abbiamo portato Bonny, oggi all’Inter, e l’idea è quella di fare un percorso simile con Ndiaye. Il Parma vuole prendere giovani forti, lavorarci e cederli a club come Inter, Juventus, Napoli e l’Atalanta”.