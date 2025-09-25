De Bruyne bocciato, la sentenza dell’ex bomber divide i napoletani: è polemica

Kevin De Bruyne è al centro del dibattito in casa Napoli, tra chi loda le sue prestazioni e chi crede, invece, che debba ancora ambientarsi nel campionato di Serie A.

Dodici punti conquistati su dodici disponibili e una vetta in solitaria che, seppur si è solamente alle porte della quinta giornata del campionato di Serie A, è un segnale che incassa di buon grado. Il Napoli, fino a ora, non ha deluso le aspettative e, dopo la non agevole vittoria casalinga contro il Pisa, adesso guarda tutti dall’alto verso il basso. Il tutto, mentre è in arrivo il primo big match della stagione: quello contro il Milan è già uno scontro di alta classifica, che potrebbe dire già abbastanza su quella che potrà essere la lotta Scudetto.

Antonio Conte sa che il Napoli è chiamato a corrispondere alle aspettative di una piazza che, dopo il Tricolore conquistato nella scorsa stagione e i numerosi acquisti messi a segno nella sessione estiva di calciomercato, continua a sognare. Simbolo di un’estate all’insegna dell’ambizione è senza dubbio Kevin De Bruyne, calciatore dall’indiscutibile qualità e che si è già preso il centrocampo azzurro. La sensazione di parte degli addetti ai lavori è che il belga non è ancora al 100% delle sue reali possibile, ma ciononostante l’ex Manchester City si è reso protagonista di un buon inizio di campionato. Tuttavia, c’è ancora chi non è convinto del tutto dalle prime uscite di KDB in maglia Napoli.

Ultimissime notizie Napoli calcio, Pruzzo non convinto da De Bruyne: le parole

Il rendimento di Kevin De Bruyne in questa primissima parte di campionato divide l’opinione pubblica. A prendere posizione, non dimostrandosi convinto da ciò che si è visto è l’ex attaccante Roberto Pruzzo.

Quest’ultimo, intervenuto a margine dell’inaugurazione del nuovo stadio dei Pini, a Viareggio, ha espresso il suo punto di vista in merito all’intero reparto di centrocampo. Segue quanto riportato dal portale tuttomercatoweb.com:

“Lobotka e Anguissa imprescindibili? Sì, vediamo ora che succederà con Kevin De Bruyne che a mio parere è un lusso che non so quanto si potrà permettere in stagione. Per ora è un calciatore che non mi ha convinto totalmente, deve adattarsi al nostro tatticismo. E McTominay in una posizione più defilata fa un po’ più fatica ma quando parti con dodici punti in quattro partite sono problemi secondari”.

In ogni caso, De Bruyne è già un punto fermo per il Napoli di Antonio Conte e senz’altro avrà la possibilità di incidere ulteriormente non appena entrerà sempre più nel clima Serie A. Oltre che, magari, a convincere chi appare ancora scettico in merito al suo rendimento.