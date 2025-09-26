Da Milano arriva la sfida al Napoli sullo Scudetto: sentenza netta

Arrivano delle importanti dichiarazioni sulla lotta Scudetto, il presidente non ha dubbi: le sue parole non lasciano spazio ad interpretazione

Il Napoli, dopo la difficile vittoria casalinga contro il Pisa guidato da Alberto Gilardino, si prepara per la super sfida di San Siro, in programma domenica 28 Settembre alle 20.45.

Primo big match, dunque, per gli azzurri nella nuova Serie A 2025/2026. Il Milan, contro l’ingresso di Massimiliano Allegri, ha ritrovato certezze, partendo dalla solidità difensiva, arrivando ad un attacco con tanta qualità e ben fornito. Proprio da Milano, arrivano delle dichiarazioni sulla lotta al tricolore: la sentenza è netta.

Napoli, Marotta lancia la sfida agli azzurri: avete sentito le sue parole?

La squadra campione d’Italia è pronta per l’attesissima sfida contro il Milan. Quella di San Siro, sarà una trasferta dove bisognerà fare attenzione alle insidie: partendo dalle dichiarazioni.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista dove ha trattato diversi argomenti, soffermandosi sulla lotta Scudetto con il Napoli.

Di seguito le parole del presidente dell’Inter riportate da TMW in merito alla sfida per il tricolore: