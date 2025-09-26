Beukema non dimentica il gol di Orsolini: che frecciata all’Inter

Sam Beukema si è soffermato ancora sul gol di Orsolini nel match dell’anno scorso tra Bologna e Inter.

Il Napoli, dopo aver battuto il Pisa, domenica sfiderà allo Stadio San Siro il Milan di Massimiliano Allegri. La sfida contro i rossoneri sicuramente non è decisa, ma già può dire molto sul cammino delle due squadre in questa prima parte di stagione.

Nel frattempo, però, tra le fila azzurre sono arrivate in serata delle dichiarazioni di Sam Beukema. Ma il centrale olandese, oltre a questi primi mesi nel gruppo agli ordini di Antonio Conte, è tornato anche su un episodio chiave della lotta scudetto dell’anno scorso, ovvero il gol di Orsolini nella sfida tra il Bologna e l’Inter.

Napoli, Beukema ricorda il gol di Orsolini

Sam Beukema ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai canali ufficiali della ‘Lega di Serie A’:

“La vittoria contro l’Inter con il Bologna dell’anno scorso? Posso dire che è stata bellissima, perché loro sono fortissimi. Abbiamo lottato tutta la partita, è stato bello aiutare il Napoli allo Scudetto”.

Queste parole di Sam Beukema, ovviamente, hanno fatto subito il giro dei social. Anche perché in questi giorni si sta riparlando tantissimo dello scudetto dell’anno scorso, visto che l’altro giorno è uscito il film che racconta proprio la vittoria dell’anno scorso del campionato di Serie A da parte degli uomini di Conte.