Film scudetto Napoli, gli azzurri arrivano al Metropolitan per l’anteprima – VIDEO

Ecco le immagini della nostra redazione di spazionapoli.it dell’arrivo degli azzurri al Cinema Metropolitan di Chiaia per l’anteprima del film sul quarto scudetto del Napoli.

Il Napoli di Antonio Conte ha subito risposto presente dopo il ko subito in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. I partenopei hanno infatti vinto 3-2 contro il Pisa, ottenendo così il primato in solitaria della vetta della classifica del campionato di Serie A.

Mentre domenica allo stadio San Siro ci sarà la prima sfida scudetto di quest’anno, ovvero quella tra il Milan ed il Napoli. Nel frattempo, però, questa è la giornata dell’uscita del film sul campionato vinto l’anno scorso con un solo punto di vantaggio sull’Inter.

Anteprima film scudetto Napoli, ecco le immagini dell’arrivo degli azzurri

Stasera, infatti, tutta la squadra si è recata al Cinema Metropolitan di Chiaia per assistere all’anteprima del film. Ecco i vari video della nostra redazione:

 

 

Tra i più applauditi, ovviamente, bisogna sicuramente inserire i vari Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Grandissima gioia anche quando al cinema sono arrivati il presidente Aurelio De Laurentiis e lo stesso Antonio Conte.

