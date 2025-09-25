Napoli, da rimpianto ad avversario: vicinissimo il colpo da Pallone d’Oro!

Il club azzurro ha sempre mostrato grande fiuto sul mercato, scovando alcuni talenti capaci di vivere carriere eccezionali, compresi alcuni nomi non acquistati.

Il Napoli ha portato alla luce dei riflettori giocatori capaci di vivere carriere da fuoriclasse: Cavani, Lavezzi, Higuain, Jorginho, Koulibaly, Kvaratskhelia, Kim… La lista dei nomi semi-sconosciuti consacrati e diventati vere e proprie star del calcio è molto lunga. Per di più, non si contano i nomi accostati al club ma non acquistati, con più di qualche rimpianto: ora, il destino incrocia le strade dei what if, ma da avversari.

Modric, il retroscena sul Napoli è clamoroso: la conferma dell’ex dirigente

Come rivelato da Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli dal 2004 al 2009, Modric avrebbe potuto essere un giocatore del Napoli nel 2006. Durante la militanza degli azzurri in Serie B nei primissimi anni dell’era De Laurentiis, il mago croato avrebbe potuto vestire la maglia del club attualmente Campione d’Italia. La trattativa aveva raggiunto sviluppi importanti, come confermato da Marino al Corriere dello Sport.

Qui riportate le sue dichiarazioni in merito:

“Eravamo vicini a Kranjcar dell’Hajduk Spalato e andai a vederlo da vicino nella sfida contro la Dinamo Zagabria del 13 maggio 2006. Il Napoli era stato appena promosso in B e il giocatore non mi convinceva per i suoi ritmi lenti. Mi colpì, invece, un giovanissimo Modric: chiesi informazioni sul giocatore e la sera andammo a cena con i dirigenti della Dinamo Zagabria, che chiesero la cifra di 8 milioni. De Laurentiis mi diede subito l’ok, ma Modric non poté vestire la maglia del Napoli perché in Serie B non si potevano tesserare extra-comuntari (la Croazia è entrata nell’Unione Europea nel 2013, n.d.r.). Poi Modric fu convocato per il Mondiale in Germania e, da quel momento in poi, spiccò il volo”.

Napoli-Modric, destini incrociati: il Milan fa da tramite

Ora, a tanti anni di distanza da quel clamoroso retroscena di mercato, il cammino di Luka Modric e del Napoli si incrocia, ma questa volta da avversari. Infatti, il croato è un giocatore del Milan di Max Allegri ed è subito diventato il faro del centrocampo rossonero. Chiaramente il giocatore ha già affrontato il Napoli ai tempi del Real Madrid, ma stavolta la sfida ha un peso importante, visto l’andazzo del campionato.

Arrivato come vero e proprio colpo dell’estate in casa Milan, il vincitore del Pallone d’Oro a 40 anni ha saputo dimostrare di essere ancora un giocatore validissimo, con già 1 gol e 1 assist a referto in 4 apparizioni stagionali. Contro il Napoli, si tratterà di un’occasione importante per vivere un altro super-confronto: il duello a distanza con Kevin De Bruyne. Entrambi accusati di essere troppo vecchi per la Serie A ed entrambi capaci già di dare dimostrazione delle loro immense qualità.