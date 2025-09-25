Milan – Napoli, l’annuncio non ammette replica: Conte avvertito

Parole che sanno di campanellino d’allarme per il tecnico campione d’Italia: un annuncio che mette in guarda Conte e tutto il mondo azzurro, in vista di un match dal sapore di scudetto.

Il Napoli ha ripreso il cammino in campionato esattamente da dove l’aveva lasciato, con una vittoria. Gli azzurri, grazie al 3-2 al Pisa di lunedì, sono ora l’unica squadra a punteggio pieno a due lunghezze dalla Juventus e a tre dal Milan. Proprio il diavolo domenica sera ospiterà i campioni d’Italia a San Siro, in una sfida dal forte profumo di scudetto.

Infatti, se da un lato abbiamo la Juventus apparsa stanca contro l’Hellas Verona dopo le fatiche di Champions League, dall’altro lato abbiamo un Milan che viaggia senza nessuna competizione europea (in stile Napoli l’anno scorso) e con quell’unica Coppa Italia dove ha già lasciato il segno a suon di gol e rinascite.

“Vi spiego perché il Milan è forte”, le parole di Marianella non lasciano alcun dubbio

È ancora molto presto, ma Milan-Napoli potrebbe già dire tanto in ottica scudetto. Inevitabilmente i rossoneri sono tra i candidati per la vittoria finale, dopo quanto fatto durante la sessione di calciomercato estiva, in cui ha rafforzato la rosa consegnandola (di nuovo) nelle mani di Allegri.

Proprio su questi due aspetti si è voluto soffermare il giornalista e telecronista di Sky, Massimo Marianella, sottolineando la qualità del diavolo e del suo attacco. Di seguito le sue parole:

“Non so se Allegri si sia evoluto oppure no. Si dice che si fa la frittata con le uova che hai: io credo che questa sia una squadra forte con calciatori con importanti caratteristiche. Ha un attacco clamoroso grazie alle diverse soluzioni a disposizione: ha Gimenez che è un vero 9 e vicino due giocatori offensivi o tornati, può giocare con un tridente, ma può giocare anche un tris di grande movimento come Nkunku, Leao e Pulisic”.

Parole che sottolineano il grande potenziale offensivo degli uomini di Allegri. Ma non è il solo aspetto che Conte deve tenere in considerazione.

Non solo attacco: Conte deve stare attento ad un altro reparto

Appunto l’attacco: non dev’essere, però, l’unico reparto che il tecnico azzurro deve osservare. Secondo quanto riportato sempre da Massimo Marianella, Conte deve fare i conti anche con il centrocampo rossonero, visti i tanti nomi a disposizione di Allegri e l’enorme qualità dei singoli:

“Ha un centrocampo in cui sarà difficile scegliere chi fare fuori: Modric è arrivato in condizioni scintillanti; Loftus quando sta bene non ne puoi fare a meno; Fofana è da grande squadra, Ricci è un potenziale, Rabiot ha fatto il titolare di una finale Mondiale”.

Sarà forse la chiave dell’intero match con l’enorme qualità anche in casa Napoli dei vari McTominay, De Bruyne e Anguissa, pronti ad ostacolare le imbucate dei vari Modric, Rabiot e Fofanaa, e viceversa. Chi ne uscirà vincitore lì in mezzo, avrà grosse chance di portare a casa i tre punti.