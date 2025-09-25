Milan – Napoli, il rossonero lancia il pronostico contro gli azzurri: si accende la sfida

Un calciatore del Milan ha provato ad indovinare, con una battuta, come finirà il match contro il Napoli: il pronostico infiamma l’attesa per la super sfida.

La vittoria in casa contro il Pisa, la quarta di fila in campionato, e il primato solitario in classifica rappresentano il biglietto da visita del Napoli di questo inizio stagione. Gli azzurri hanno dimostrato di essersi già focalizzati sul bersagli grosso, lo sìScudetto, che passerà anche attraverso il prossimo impegno in campionato. Domenica sera, infatti, alle 20:45 nella cornice di San Siro i partenopei affronteranno il Milan di Massimiliano Allegri.

Anche i rossoneri sono reduci da quattro successi consecutivi, considerando il 3-0 rifilato al Lecce in Coppa Italia, e si candidano ad essere una delle principali antagoniste dei Campioni d’Italia in carica per tutto l’anno. Uno dei calciatori più importanti del Diavolo, nella giornata odierna, ha provato a pronosticare il risultato finale dell’attesissimo big match: è sfida lanciata agli azzurri.

Verso Milan – Napoli, Rabiot lancia il pronostico: “Io in gol? Speriamo, 1-0 e corto muso”

Adrien Rabiot lancia la sfida al Napoli di Antonio Conte. Il centrocampista rossonero, protagonista di un ottimo avvio di stagione al pari dei suoi compagni, sogna di essere decisivo nel big match tra rossoneri e azzurri, in programma tra meno di tre giorni in quel di San Siro, davanti al suo nuovo pubblico.

Nella giornata odierna, il classe ’95 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset, che stanno infiammando l’attesa per la sfida tra due fuoriclasse della panchina, Massimiliano Allegri e Antonio Conte, ed i loro uomini: