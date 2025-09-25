“Mi aspettavo finisse diversamente”, delusione Spalletti: le sue parole sono già virali

Luciano Spalletti, ex tecnico della SSC Napoli, è tornato a parlare del club azzurro in queste ore: le sue dichiarazioni a tal riguardo stanno facendo il giro della rete tra i tifosi partenopei.

In queste ore, sono già tanti i tifosi del Napoli che sono corsi al cinema per vedere “AG4IN”, il film del quarto Scudetto che ripercorre tutti i retroscena del titolo conquistato nella scorsa annata, il quarto della storia del club partenopeo. Tante le emozioni rivissute attraverso i retroscena illustrati nel corso del film, che in parte riportano alla mente anche a quanto accaduto nella stagione 2022 – 2023, quando a vincere all’ombra del Vesuvio fu Luciano Spalletti.

Quest’ultimo, proprio in queste ore, è tornato a parlare degli azzurri, non nascondendo la sua soddisfazione nel vedere nuovamente il Napoli protagonista anche sotto la guida di Antonio Conte (clicca qui per l’intervista). L’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana è tornato a parlare del suo addio, palesando la sua amarezza per come è finito il matrimonio con l’Italia. Una ferita che è ancora aperta nel cuore del tecnico di Certaldo, ora in attesa di nuovi stimoli dopo il fallimento in Nazionale.

Spalletti: “Nazionale? Mi aspettavo finisse diversamente”

Luciano Spalletti ha colto l’occasione di elogiare il lavoro fatto sia dal Napoli che dallo stesso Antonio Conte, indicando gli azzurri come tra le squadre favorite per la vittoria di questa Serie A.

In seguito, ha parlato anche della deludente parentesi nella Nazionale. Di seguito, quanto riportato da tuttomercatoweb.com: