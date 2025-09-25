Infortunio Buongiorno, spunta il retroscena su Conte: “Ha reagito così”

Alessandro Buongiorno è alle prese con un nuovo infortunio: arrivano ulteriori dettagli in merito alla reazione di Antonio Conte.

Tra poco più di due giorni ci sarà il tanto atteso fischio d’inizio del big match tra Milan e Napoli. Gli azzurri arriveranno all’impegno da primi in classifica, con la volontà di proseguire la loro marcia verso lo Scudetto. I rossoneri, invece, mirano a dare continuità al loro stato di forma invidiabile, che recita quattro vittorie di fila tra Serie A e Coppa Italia.

Gli uomini di Antonio Conte proveranno ad accaparrarsi nuovamente il bottino pieno, per dare una prima grande scossa al campionato. Tuttavia, nel match di San Siro contro la squadra di Massimiliano Allegri, il Napoli dovrà fare a meno di una colonna portante come Alessandro Buongiorno, uscito per infortunio lo scorso lunedì contro il Pisa a causa di problema muscolare.

Napoli, Ugolini sicuro: “Buongiorno? Conte non è preoccupato”

Alessandro Buongiorno si è fermato per infortunio, ancora una volta. Nel finale del match con il Pisa, infatti, Antonio Conte è stato costretto a sostituire il difensore per un problema muscolare. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Attorno al calciatore aleggia grande preoccupazione, soprattutto tra le fila del tifo partenopeo, ma nella giornata odierna il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha voluto rassicurare tutti, svelando quello che è il suo punto di vista in merito alla reazione in seguito allo stop di Buongiorno.