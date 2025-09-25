Verso Milan – Napoli, novità da Castel Volturno: le ultime sulla formazione e non solo

Il Napoli ha già messo nel mirino la prossima partita del campionato di Serie A, contro il Milan: arrivano novità proprio dal centro sportivo di Castel Volturno.

Dopo la vittoria contro il Pisa, ottenuta con non pochi patemi, il Napoli in questi giorni è al lavoro per preparare la sfida contro il Milan. Nella partita in programma domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio San Siro, gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a una prova non banale per impensierire la compagine rossonera, che è sicuramente tra quelle più in forma in questo inizio di stagione. C’è già chi indica la squadra allenata da Massimiliano Allegri come tra le più autorevoli candidate alla lotta Scudetto, motivo per cui i partenopei hanno la possibilità di mandare un messaggio forte e chiaro a tutta la Serie A.

La sfida è anche molto attesa tra i tifosi di fede azzurra, consapevoli che la partita che si terrà sul prato di San Siro può rappresentare già uno snodo importante per il campionato, sia per il Napoli che per il Milan. Pensiero che, evidentemente, è ricorrente anche dalle parti di Castel Volturno, dove gli azzurri continuano a lavorare per arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento tanto atteso.

Ultime news Napoli, seduta tecnico – tattica a Castel Volturno

Il Napoli continua a preparare la sfida contro il Milan, che viene designata da molti come potenzialmente indicativa per la lotta Scudetto, seppur si è praticamente all’inizio della stagione.

Sul sito ufficiale del club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis, viene fatto il punto della situazione in seguito alla seduta odierna. Di seguito, quanto viene fatto sapere dal club campione d’Italia in carica:

“SSC Napoli Training Center – Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 contro il Milan a San Siro. Il gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico – tattica”.

Notizie Napoli calcio: diversi dubbi di formazione in casa azzurra

Manca ancora molto da qui alla sfida tra il Milan e il Napoli, ma i tifosi si interrogano già circa la possibile formazione che schiererà Antonio Conte.

Assodata l’assenza di Alessandro Buongiorno, in difesa si giocano una maglia da titolare Beukema e Juan Jesus, con Rrahmani pronto a tornare in campo dal primo minuto. L’altro ballottaggio è, com’è ormai solito, legato alla porta: sarà lo stesso Conte a decidere tra Meret e Milinkovic – Savic, soprattutto al tipo di piano partita che il leccese metterà a punto per lo scontro diretto contro Allegri.